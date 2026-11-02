Суд Казани приступит к отбору присяжных по делу лидеров «Хади Такташ»

В Московском районном суде Казани сегодня стартует закрытый отбор присяжных по уголовному делу лидеров организованного преступного сообщества «Хади Такташ» Радика Галиакберова и Рината Фархутдинова, известных как Раджа и Ринтик. Об этом сообщает издание «Реальное время».

Ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных было удовлетворено еще в августе, однако доставка Галиакберова из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком округе в Казань заняла время — он прибыл только в октябре. На предыдущем заседании Раджа участвовал по видеосвязи и поддержал ходатайство.

По предложению прокуратуры суд объединил два уголовных дела: новое — об убийстве основателя «Пражского клуба» Сергея Кривошеева в 1998 году, и старое — о расстреле владельца ломбарда Олега Палутина в 1999-м. По второму делу обвинения предъявлены троим фигурантам, включая Ринтика, который также отбывает пожизненный срок.

Основанием для соединения стало то, что Фархутдинов обвиняется в организации убийства Кривошеева вместе с Галиакберовым. Дело об убийстве Палутина поступило в суд раньше, но до прений не дошло — коллегию присяжных распустили.