Экономика

В Нижнекамском районе средняя зарплата приблизилась к 125 тысячам рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Средняя зарплата на крупных и средних предприят...

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Среднемесячный доход работников крупных и средних предприятий Нижнекамского района достиг 124 662 рублей. На градообразующих производствах этот показатель превышает 150 тысяч рублей. Данные озвучил первый заместитель руководителя исполкома района Марсель Хайрутдинов на деловом понедельнике.

Уровень регистрируемой безработицы в муниципалитете составляет всего 0,23%. При населении 276,8 тысячи человек официальный статус безработного имеют 388 жителей, при этом на каждого из них приходится 49 вакансий. Общая потребность в кадрах сегодня оценивается в 19 тысяч человек, что связано с развитием инвестиционных площадок, строительной отрасли и смежных производств.

Для решения кадрового вопроса в районе создан Координационный совет по подготовке специалистов, а также действует система образовательных кластеров, объединяющая все уровни образования — от детского сада до вуза и предприятия. Градообразующие компании участвуют в разработке учебных программ, оснащении лабораторий и организации практики для студентов.

Профориентационной работой охвачены 82% школьников района. Из них 65% выпускников девятых классов выбирают профессиональное образование, причем 89% поступают в нижнекамские учебные заведения. До 90% выпускников остаются работать на местных предприятиях.

С 2026 года в районе стартует работа с малым и средним бизнесом по планированию кадровой потребности на пятилетнюю перспективу. Как отметил Хайрутдинов, это позволит предпринимателям заранее формировать заказ на подготовку нужных специалистов.

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