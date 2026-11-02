Новости Татарстана

Госпакеты пяти предприятий Татарстана выставят на торги в 2027 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Власти Татарстана планируют приватизировать гос...

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Республиканские власти планируют продать государственные доли в пяти акционерных обществах. Соответствующий проект постановления о приватизации на 2027 год размещен на сайте антикоррупционной экспертизы.

Среди активов, которые могут сменить собственника, — 71,73% акций инжинирингового центра промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер», 45,18% акций казанской детской стоматологической поликлиники №9, 11,99% акций АО «Нижнекамскресурсы», 7,69% Елабужского хлебоприемного предприятия и 25% Аксубаевского многоотраслевого производственного предприятия ЖКХ.

Как следует из пояснительной записки, продажа пакетов должна повысить эффективность управления госимуществом, привлечь инвестиции в инновационные производства и пополнить бюджет республики. Итоговая сумма поступлений не зафиксирована — она будет зависеть от результатов торгов. Если доли не удастся реализовать до конца 2027 года, их включат в план приватизации следующего периода.

Попытка продать акции «КАИ-Лазера» предпринималась и ранее: в плане на 2025 год фигурировал пакет в 71,23%. Сам центр, основанный в 2013 году на базе КНИТУ-КАИ, занимается лазерной резкой, сваркой и упрочнением металлов. Предприятие расположено в Казани на улице Академика Павлова, 3, его генеральным директором является Руслан Янбаев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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