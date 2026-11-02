Историческое здание на Большой Красной отремонтируют за 109,6 млн рублей
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Капитальный ремонт дома Тупицына на улице Большой Красной, 30, где сейчас располагается управление Роспотребнадзора по Татарстану, обойдется в 109,6 млн рублей. Именно столько составляет начальная стоимость работ, подрядчика для которых выбирают Главстрой РТ и Главное инвестиционно-строительное управление республики. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Самая затратная часть — укрепление основания здания, гидроизоляция и устранение трещин: на это выделено около 38,8 млн рублей. Почти 20 млн рублей уйдет на ремонт фасада и цоколя, которые очистят и укрепят. Внутри усилят дверные проемы и деревянные перекрытия, установят окна в историческом стиле и приведут в порядок ограждения. Для учреждения также закупят мебель, оборудование и инвентарь. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы.
Дом Тупицына — объект культурного наследия регионального значения, построенный в 1851 году по проекту архитектора Фомы Петонди для купца второй гильдии Николая Тупицына. В 1894 году здание перешло к Дворянскому собранию, открывшему здесь богадельню для женщин дворянского сословия. Сейчас в историческом доме работает управление Роспотребнадзора по Татарстану.
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