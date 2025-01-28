Слепота, мигрени и гибель: в России нашли самую опасную незамерзайку-убийцу

В последние месяцы в России была выявлена серьезная угроза безопасности, связанная с продажей незамерзающих жидкостей для автомобилей, содержащих опасно высокий уровень метанола. По данным исследования, проведенного организацией SHOT ПРОВЕРКА, содержание метанола в некоторых жидкостях превышает допустимые нормы в сотни раз, что делает их использование крайне рискованным.

Проблемные продукты и меры предосторожности

Продукция, вызывающая наибольшее беспокойство:

Nord ULTRA 30°C

Gleid UNLIMITED 30°C

Gleid PROFESSIONAL 30°C

Эти жидкости выпускаются предприятиями "Гарант", "Комторг" и "Акватрейд". В связи с обнаружением, в Санкт-Петербурге уже приняты меры для изъятия этих продуктов с рынка, а информация о возможной опасности распространена по другим регионам.

Здоровьесберегающие риски

Метанол, использование которого в таких продуктах запрещено, может вызывать серьезные отравления даже при кратковременном вдыхании паров. Симптомы могут включать головную боль, ухудшение зрения, тошноту и в тяжелых случаях — серьезные поражения печени и падение артериального давления, что может привести к летальному исходу.

Советы потребителям

Рекомендуется избегать покупки незамерзающих жидкостей на случайных торговых точках и у непроверенных продавцов. Потребители должны тщательно изучать состав продукта, отдавая предпочтение изделиям от известных и доверенных брендов, что минимизирует риск приобретения потенциально опасных товаров.

Обобщение

Проблема с токсичными незамерзающими жидкостями подчеркивает важность контроля качества и соблюдения стандартов безопасности в производстве автохимии. Органы контроля уделяют особое внимание этому вопросу, стремясь обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, пишет life.ru.