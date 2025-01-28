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Слепота, мигрени и гибель: в России нашли самую опасную незамерзайку-убийцу

В последние месяцы в России была выявлена серье...

drive2.ru

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В последние месяцы в России была выявлена серьезная угроза безопасности, связанная с продажей незамерзающих жидкостей для автомобилей, содержащих опасно высокий уровень метанола. По данным исследования, проведенного организацией SHOT ПРОВЕРКА, содержание метанола в некоторых жидкостях превышает допустимые нормы в сотни раз, что делает их использование крайне рискованным.

Проблемные продукты и меры предосторожности

Продукция, вызывающая наибольшее беспокойство:

  • Nord ULTRA 30°C
  • Gleid UNLIMITED 30°C
  • Gleid PROFESSIONAL 30°C

Эти жидкости выпускаются предприятиями "Гарант", "Комторг" и "Акватрейд". В связи с обнаружением, в Санкт-Петербурге уже приняты меры для изъятия этих продуктов с рынка, а информация о возможной опасности распространена по другим регионам.

Здоровьесберегающие риски

Метанол, использование которого в таких продуктах запрещено, может вызывать серьезные отравления даже при кратковременном вдыхании паров. Симптомы могут включать головную боль, ухудшение зрения, тошноту и в тяжелых случаях — серьезные поражения печени и падение артериального давления, что может привести к летальному исходу.

Советы потребителям

Рекомендуется избегать покупки незамерзающих жидкостей на случайных торговых точках и у непроверенных продавцов. Потребители должны тщательно изучать состав продукта, отдавая предпочтение изделиям от известных и доверенных брендов, что минимизирует риск приобретения потенциально опасных товаров.

Обобщение

Проблема с токсичными незамерзающими жидкостями подчеркивает важность контроля качества и соблюдения стандартов безопасности в производстве автохимии. Органы контроля уделяют особое внимание этому вопросу, стремясь обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, пишет life.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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