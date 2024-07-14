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Скончалась актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти, актриса, чье имя прочно ассоциируется с такими иконическими телевизионными проектами как "Беверли Хиллз 90210" и "Зачарованные", скончалась на 54-м году жизни

sharetv.ru

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Шеннен Доэрти, актриса, чье имя прочно ассоциируется с такими иконическими телевизионными проектами как "Беверли Хиллз 90210" и "Зачарованные", скончалась на 54-м году жизни. Это стало известно из заявления её представителя Лесли Слоун, который отметил, что Шеннен ушла из жизни 13 июля, после продолжительной борьбы с раком.

Впервые рак груди у актрисы был диагностирован в 2015 году, что потребовало проведения мастэктомии. К 2020 году болезнь перешла в последнюю стадию, и в июне 2023 года Шеннен сообщила о распространении метастазов на мозг.

Шеннен начала актёрскую карьеру ещё в детстве, дебютировав в 11 лет в сериале "Маленький домик в прериях". Её ранние работы включали участие в фильмах "Секрет крыс" и "Девочки хотят повеселиться", а к 15 годам она уже была известной актрисой. В 1988 году она сыграла в черной комедии "Смертельное влечение" с Вайноной Райдер, что только укрепило её статус в индустрии.

Но истинное признание пришло к Шеннен благодаря ролям в "Беверли Хиллз 90210" и "Зачарованные", где она завоевала сердца миллионов зрителей. Эти работы вывели её на новый уровень популярности и позволили занять своё место в пантеоне звёзд американского телевидения.

Смелость и решимость Шеннен в борьбе с раком вдохновляли многих, кто сталкивается с подобными испытаниями. Её личная борьба и профессиональные достижения останутся в памяти поклонников и коллег как символ неуступчивости и надежды, сообщает interfax.ru.

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