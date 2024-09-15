Шалимов отметил важность Дзюбы для футбола и выделил его мастерство

В эфире передачи «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ» тренер Шалимов выразил мнение о том, насколько важен форвард Дзюба для футбола в России. Шалимов подчеркнул, что присутствие Дзюбы в РПЛ представляет собой значимое событие для лиги.

В матче 8-го тура МИР РПЛ, прошедшем в воскресенье, «Акрон» одержал победу над «Химками» с разгромным счетом 3:0. Дзюба, появившийся на поле во втором тайме, сразу же отметился результативной передачей в своем дебютном матче за тольяттинский клуб.

«Я рад, что Артем продолжает выступать в РПЛ и подписал контракт с «Акроном». Его карьера показала, что в подобных командах Дзюба раскрывает свои лучшие качества. Он — игрок с высоким уровнем техники и мастерства, и его участие в нашей лиге крайне важно. Вокруг него всегда происходит много интересного, и будет любопытно наблюдать за дальнейшим развитием событий», — отметил Шалимов.

После восьми туров «Акрон» находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, пишет matchtv.ru.