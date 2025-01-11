С 12 января 2025 станет полностью бесплатно для всех пенсионеров - будет доступна новая льгота

С началом 2025 года в России наступает новая эра для пенсионеров — центры активного долголетия переходят на расширенный график работы, включая субботу и воскресенье.

Это изменение предоставляет старшему поколению уникальную возможность активно проводить свое время, участвуя в разнообразных мероприятиях и расширяя свой социальный круг.

Расширенные возможности для пенсионеров

Прежде ограниченный рабочими буднями, доступ к центрам теперь значительно улучшится благодаря их открытию в выходные. Это дает пенсионерам свободу в планировании активностей и способствует участию в более широком спектре программ, от спортивных до культурных и образовательных.

Разнообразие активностей

Центры активного долголетия предложат пожилым людям широкий выбор занятий — от йоги и плавания до художественных студий и лекционных залов. Такой расширенный график позволит участникам избегать переполненности и спешки, обеспечивая более комфортные условия для всех посетителей.

Социальные и эмоциональные преимущества

Регулярное посещение центров и участие в групповых мероприятиях будут способствовать улучшению эмоционального состояния участников, укрепляя их социальные связи и способствуя более активной и наполненной жизни.

Отклики общественности

Это нововведение было встречено с одобрением как пенсионерами, так и их семьями. Многие выразили радость от возможности проводить больше времени, занимаясь любимыми делами и общаясь с друзьями, что значительно обогатит их социальную жизнь.

Открытие центров активного долголетия по выходным — это значимый шаг в направлении создания более включающего и поддерживающего общества для старшего поколения России. Это позволяет пенсионерам не только сохранять, но и укреплять свои социальные связи, активно участвуя в жизни общества.