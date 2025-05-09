С 10 мая полностью запретят установку натяжных потолков: их заставят снимать

Если вы планируете ремонт в квартире, важно помнить: не все дизайнерские задумки можно реализовать без разрешений. Некоторые изменения в интерьере могут нарушить нормы перепланировки, что приведет к штрафам, судебным искам и обязательному демонтажу.

В этом материале расскажем, что можно и что нельзя менять в квартире, чтобы не нарушить закон.

1. Окна-невидимки

Что разрешено: менять стеклопакеты на новые того же размера, формы и цвета.

Что под запретом: установка черных окон, изменение формы или размера проема без согласования.

Пример: Поставили черные окна в панельном доме — сосед пожаловался. В результате — штраф до 50 000 рублей и требование вернуть всё обратно.

2. Потолки, которые «съедают» пространство

Разрешено: подвесные и натяжные потолки, если они не снижают высоту помещения более чем на 5%.

Запрещено: сильное снижение потолков без согласования.

Инспекторы вправе прийти с рулеткой и провести замеры. Если высота занижена более чем на допустимые 5%, потолок придется демонтировать.

3. Радиаторы-путешественники

Что можно: менять батареи на новые, оставляя их на прежнем месте.

Что нельзя: переносить радиаторы на другую стену или выносить на балкон.

Любые действия с отоплением без согласования — это риск для всего дома. Штраф до 30 000 рублей и демонтаж — почти гарантирован.

4. Кондиционер — угроза фасаду

Разрешено: установка наружного блока кондиционера — только с согласия жильцов.

Под запретом: монтаж без согласований, особенно если есть риск капель на чужие окна.

Соседи вправе подать в суд, и дело, скорее всего, выиграют.

5. Плита-беглянка

Можно: переносить электрическую плиту после получения разрешения.

Нельзя: перенос газовой плиты без проекта и согласования.

Изменения в газовых системах строго регулируются. Нарушение — это угроза не только вам, но и всему подъезду.

Как узаконить перепланировку

Подготовьте проект и техническое заключение. Получите согласие соседей (если требуется). Согласуйте с МЧС, газовой службой и управляющей компанией. Подайте документы через «Госуслуги» или в МФЦ.

Срок — от 1 до 6 месяцев, но зато все будет легально.

Что будет, если не согласовать?

Штрафы — от 2 000 до 300 000 рублей.

Судебные иски от соседей.

Принудительный демонтаж за ваш счет.

Проблемы при продаже квартиры — незаконную перепланировку могут не зарегистрировать в Росреестре.

А если ремонт уже сделан?

Можно попробовать легализовать изменения через суд. Это дольше, но иногда дешевле, чем переделывать всё обратно. Особенно актуально, если ремонт касается несущих конструкций, балконов или газовых систем.

Почему соседи молчат?

Часто — из солидарности. У них тоже могут быть «неофициальные» кладовки, спальни на балконе или гардероб в коридоре. Но в случае конфликта жалоба — вопрос времени.

Хотите установить черные окна, перенести плиту или сделать потолок пониже? Тогда — готовьтесь к бюрократии или договаривайтесь с соседями. А если хотите полной свободы в ремонте — возможно, стоит подумать о покупке частного дома.