Экономика

Казанского подрядчика фонда ЖКХ отправили в конкурсное производство

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ка...

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Арбитражный суд Татарстана признал банкротом казанское ООО «Консорциум строительных компаний» (КСК). Решение о введении конкурсного производства, которое продлится до 29 апреля 2027 года, вынесено по итогам рассмотрения заявления о несостоятельности. Управляющим назначен Денис Шестаков из союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих».

С инициативой о банкротстве выступила проектная организация «Татнипиэнергопром», входящая в «КЭР-Холдинг». Первоначально поводом для иска послужил долг КСК в размере 8,4 млн рублей, позднее кредитор дополнительно потребовал взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы.

В третью очередь реестра требований кредиторов включены претензии на сумму более 535 млн рублей от нескольких десятков организаций. Крупнейшие из них — Служба единого заказчика минстроя Чувашии (238,5 млн рублей), московская коллекторская компания «АйДи Коллект» (109,5 млн рублей), ООО «Инджет» (90 млн рублей) и Реалист Банк (42,9 млн рублей). Также в реестр вошли требования ООО «Пак-Групп» (20,1 млн рублей), ООО «СФ Юлдаш» (13,7 млн рублей), ООО «Сан-Сервис» (10,6 млн рублей) и самого истца «Татнипиэнергопрома» (10,4 млн рублей).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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