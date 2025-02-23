Рецепт идеального кекса в пиале: приготовьте шедевр из ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике

Хотите побаловать себя вкусной выпечкой, но нет времени на долгую готовку? Попробуйте кекс в пиале — десерт, который готовится за считанные минуты из продуктов, которые точно найдутся на вашей кухне.

Этот рецепт — настоящая находка для любителей сладкого, ведь он не требует ни духовки, ни сложных ингредиентов!

Что нужно для идеального кекса в пиале?

Основные ингредиенты:

4 ст. ложки муки

3 ст. ложки сахара

1 яйцо

3 ст. ложки молока

2 ст. ложки растительного масла

1⁄2 ч. ложки разрыхлителя

Щепотка соли

Ванильный сахар или корица (по желанию)

Дополнительные ингредиенты (на выбор):

Кусочки шоколада или какао (для шоколадного вкуса)

Орехи, сухофрукты или цедра цитрусовых

Ягоды или джем для начинки

Как приготовить кекс в пиале за 5 минут?

1 В глубокой пиале (или чашке) смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и соль.

2 Добавьте яйцо, молоко, растительное масло и хорошо перемешайте до однородности.

3 По желанию добавьте шоколад, орехи или ягоды.

4 Отправьте пиалу в микроволновку на 2-3 минуты на максимальной мощности.

5 Дайте кексу немного остыть и наслаждайтесь мягким, воздушным десертом!

Почему этот рецепт станет вашим фаворитом?

Готовится всего за несколько минут.

Не нужно использовать духовку.

Можно экспериментировать с начинками.

Отличный вариант для быстрого завтрака или десерта к чаю.

Полезные советы:

Не переборщите с мукой – если тесто слишком густое, добавьте немного молока.

Для более нежной структуры можно заменить часть муки на крахмал.

Хотите карамельный вкус? Добавьте щепотку коричневого сахара.

Кекс в пиале — это быстрый и вкусный десерт, который можно приготовить из самых простых продуктов. Побалуйте себя этим сладким шедевром, и он точно станет вашим любимым рецептом!

