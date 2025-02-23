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Рецепт идеального кекса в пиале: приготовьте шедевр из ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике

Хотите побаловать себя вкусной выпечкой, но нет...

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Хотите побаловать себя вкусной выпечкой, но нет времени на долгую готовку? Попробуйте кекс в пиале — десерт, который готовится за считанные минуты из продуктов, которые точно найдутся на вашей кухне.

Этот рецепт — настоящая находка для любителей сладкого, ведь он не требует ни духовки, ни сложных ингредиентов!

Что нужно для идеального кекса в пиале?

Основные ингредиенты:

  • 4 ст. ложки муки
  • 3 ст. ложки сахара
  • 1 яйцо
  • 3 ст. ложки молока
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • 1⁄2 ч. ложки разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • Ванильный сахар или корица (по желанию)

Дополнительные ингредиенты (на выбор):

  • Кусочки шоколада или какао (для шоколадного вкуса)
  • Орехи, сухофрукты или цедра цитрусовых
  • Ягоды или джем для начинки

Как приготовить кекс в пиале за 5 минут?

1 В глубокой пиале (или чашке) смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и соль.
2 Добавьте яйцо, молоко, растительное масло и хорошо перемешайте до однородности.
3 По желанию добавьте шоколад, орехи или ягоды.
4 Отправьте пиалу в микроволновку на 2-3 минуты на максимальной мощности.
5 Дайте кексу немного остыть и наслаждайтесь мягким, воздушным десертом!

Почему этот рецепт станет вашим фаворитом?

  • Готовится всего за несколько минут.
  • Не нужно использовать духовку.
  • Можно экспериментировать с начинками.
  • Отличный вариант для быстрого завтрака или десерта к чаю.

Полезные советы:

  • Не переборщите с мукой – если тесто слишком густое, добавьте немного молока.
  • Для более нежной структуры можно заменить часть муки на крахмал.
  • Хотите карамельный вкус? Добавьте щепотку коричневого сахара.

Кекс в пиале — это быстрый и вкусный десерт, который можно приготовить из самых простых продуктов. Побалуйте себя этим сладким шедевром, и он точно станет вашим любимым рецептом!

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