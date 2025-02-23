Рецепт идеального кекса в пиале: приготовьте шедевр из ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике
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Хотите побаловать себя вкусной выпечкой, но нет времени на долгую готовку? Попробуйте кекс в пиале — десерт, который готовится за считанные минуты из продуктов, которые точно найдутся на вашей кухне.
Этот рецепт — настоящая находка для любителей сладкого, ведь он не требует ни духовки, ни сложных ингредиентов!
Что нужно для идеального кекса в пиале?
Основные ингредиенты:
- 4 ст. ложки муки
- 3 ст. ложки сахара
- 1 яйцо
- 3 ст. ложки молока
- 2 ст. ложки растительного масла
- 1⁄2 ч. ложки разрыхлителя
- Щепотка соли
- Ванильный сахар или корица (по желанию)
Дополнительные ингредиенты (на выбор):
- Кусочки шоколада или какао (для шоколадного вкуса)
- Орехи, сухофрукты или цедра цитрусовых
- Ягоды или джем для начинки
Как приготовить кекс в пиале за 5 минут?
1 В глубокой пиале (или чашке) смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и соль.
2 Добавьте яйцо, молоко, растительное масло и хорошо перемешайте до однородности.
3 По желанию добавьте шоколад, орехи или ягоды.
4 Отправьте пиалу в микроволновку на 2-3 минуты на максимальной мощности.
5 Дайте кексу немного остыть и наслаждайтесь мягким, воздушным десертом!
Почему этот рецепт станет вашим фаворитом?
- Готовится всего за несколько минут.
- Не нужно использовать духовку.
- Можно экспериментировать с начинками.
- Отличный вариант для быстрого завтрака или десерта к чаю.
Полезные советы:
- Не переборщите с мукой – если тесто слишком густое, добавьте немного молока.
- Для более нежной структуры можно заменить часть муки на крахмал.
- Хотите карамельный вкус? Добавьте щепотку коричневого сахара.
Кекс в пиале — это быстрый и вкусный десерт, который можно приготовить из самых простых продуктов. Побалуйте себя этим сладким шедевром, и он точно станет вашим любимым рецептом!
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