Рак больше не страшен: врач назвал 3 продукта, которые не дадут опухоли шансов
Надежда Острокол
Рак является страшным заболеванием. Жуткий диагноз может перечеркнуть всю жизнь, и от такого нередко люди пускаются во все тяжкие.
Каким образом можно снизить риск возникновения заболевания, поддержать здоровье и при этом не разориться?
В последних научных открытиях в борьбе с раком выявлены 3 продукта, которые могут сыграть ключевую роль в победе над этим опасным недугом. Известный ученый и диетолог поведал о полезных и вкусных продуктах, которые помогут бороться с онкологическими заболеваниями.
Согласно данным специалиста, важными продуктами, способствующими профилактике рака останавливающие его дальнейшее распространение по организму, являются молоко, яйца и мясо. Доктор Лысенков отметил, что эти продукты содержат важный микроэлемент — витамин С, являющийся эффективным препятствием для образования опухолей.
Важный компонент р53, необходимый человеку, способствует блокированию роста раковых опухолей, сообщает "Хибины".
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