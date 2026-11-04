Более 500 казанцев вышли на праздничное шествие с флагами России и Татарстана

В Казани накануне Дня народного единства прошло торжественное шествие, собравшее более 500 участников. Колонна, в которую вошли молодогвардейцы, студенты, школьники и представители общественных организаций, проследовала от парка «Урам» до Дворца земледельцев.

Организатором акции выступило региональное отделение «Молодой гвардии Единой России». Как рассказал депутат Госсовета РТ и руководитель организации Руслан Шигабуддинов, участники несли флаги России и Татарстана, а также таблички с надписью о том, что сила — в единстве. Он подчеркнул, что в республике проживают представители более 145 национальностей, и подобные мероприятия призваны продемонстрировать их сплоченность.

Шигабуддинов отметил, что шествие проводится впервые, и, несмотря на прохладную погоду, молодежь активно откликнулась. Куратор местных отделений «Молодой гвардии» Асаф Сулагаев добавил, что масштаб акции — показатель интереса среди студентов, которых собралось около 500-600 человек. Он также напомнил, что ранее организация уже проводила шествие ко Дню языков народов России, где участники выступали в национальных костюмах.

К акции присоединились и школьники. Начальник штаба Юнармии Приволжского и Вахитовского районов Аида Нигметзянова сообщила, что учащиеся 7-11 классов участвуют в подобных мероприятиях, встречаются с ветеранами и занимаются сбором гуманитарной помощи. Шествие прошло при поддержке партии «Единая Россия», Комитета по делам детей и молодежи Казани и Центра «Воин».