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Птица Счастья сядет на макушку: Володина назвала знак, у которого с 1 июля наступит новая жизнь

В последнее время интерес к астрологии возрос, и многие ищут в ней ответы на волнующие вопросы о будущем

pg12.ru

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В последнее время интерес к астрологии возрос, и многие ищут в ней ответы на волнующие вопросы о будущем. В этом контексте пророчество известной российской астрологини Василисы Володиной вызывает особый интерес. Она предсказывает, что знак зодиака Козерог окажется под защитой удачи в ближайшие месяцы.

Василиса Володина утверждает, что предстоящий период станет временем значительных изменений для Козерогов. Эти изменения, хотя и представят испытания, откроют перед представителями этого знака новые возможности. Это будет время, когда прошлое останется позади, а будущее обещает быть светлым и полным новых перспектив.

Как и мифологический Феникс, который возрождается из пепла, Козерогам предстоит преодолеть ряд препятствий, чтобы достичь гармонии и счастья. Астролог подчеркивает, что несмотря на необходимость мобилизовать все свои силы и проявить мужество, все препятствия в итоге окажутся к лучшему.

Пророчество Василисы Володиной также включает обещание о том, что Козероги могут рассчитывать на защиту высших сил, которые помогут им оставаться на плаву в течение всего периода перемен до конца 2024 года. Это предоставит им дополнительную уверенность в том, что они могут справиться с любыми трудностями.

Таким образом, предстоящее время для Козерогов обещает быть наполненным как вызовами, так и возможностями для личностного роста и улучшения жизненных обстоятельств. Василиса Володина предлагает представителям этого знака встретить предстоящие изменения с открытым сердцем и готовностью к переменам, что позволит им полностью раскрыть свой потенциал и добиться значительных успехов.

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