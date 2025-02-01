"Пришлют вместе с пенсией в феврале": тем, кто получает пенсию, отправят на карту приятный сюрприз

В следующем месяце, феврале 2025 года, пенсионеры в России могут ожидать выгодные предложения от финансовых учреждений, которые запустили серию новых программ для поддержки старшего поколения. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов поделился деталями о этих привлекательных инициативах.

Ряд ведущих банков страны начал предлагать дополнительные финансовые стимулы для привлечения и удержания пенсионеров среди своих клиентов. Эти программы предусматривают автоматическое зачисление бонусов на карты пенсионеров, что делает процесс получения пенсии более выгодным.

Одним из примеров является акция от ПСБ, который предлагает пенсионерам бонус в размере двух тысяч рублей за переход на получение пенсии через их банковские карты. Также "Почта банк" предоставляет тысячу рублей каждому пенсионеру, который привлекает новых клиентов для получения пенсии через их сервисы.

Эти банковские предложения не только увеличивают финансовую доступность для пенсионеров, но и облегчают управление личными средствами, делая каждодневную жизнь более комфортной и экономически безопасной. Это предоставляет возможность пенсионерам улучшить свое финансовое состояние без дополнительных усилий.