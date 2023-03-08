Правительство за этим проследит: Мишустин назвал продукт, цены на который в РФ ни при каких условиях не должны повышаться
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что цены на хлеб для населения страны не должны повышаться ни при каких условиях, пишет ТАСС.
"Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась", — сказал Мишустин.
27 января фонд "Общественное мнение" сообщил, что российские граждане обратили внимание на возросшие за последний месяц цены на мясо, молоко и рыбу с морепродуктами.
Отмечается, что 35% россиян заметили рост цен на мясо, примерно треть — на молоко и молочные продукты и 29% увидели, что поднялись цены на рыбу и морепродукты. По информации ФОМ, 23% респондентов обнаружили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, 18% опрошенных констатировали, что теперь стали дороже сахар и плодово-овощная продукция.