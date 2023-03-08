Новости России
· Служба новостей

Правительство за этим проследит: Мишустин назвал продукт, цены на который в РФ ни при каких условиях не должны повышаться

Мишустин заявил, что в РФ цены на хлеб для населения не должны повышаться
Правительство за этим проследит: Мишустин назвал продукт, цены на который в РФ ни при каких условиях не должны повышаться

Фото: открытые источники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что цены на хлеб для населения страны не должны повышаться ни при каких условиях, пишет ТАСС.

"Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась", — сказал Мишустин.

27 января фонд "Общественное мнение" сообщил, что российские граждане обратили внимание на возросшие за последний месяц цены на мясо, молоко и рыбу с морепродуктами.

Отмечается, что 35% россиян заметили рост цен на мясо, примерно треть — на молоко и молочные продукты и 29% увидели, что поднялись цены на рыбу и морепродукты. По информации ФОМ, 23% респондентов обнаружили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, 18% опрошенных констатировали, что теперь стали дороже сахар и плодово-овощная продукция.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Боевики ВСУ побежали из Артемовска, на выездах их ждет неприятный "сюрприз" - колонны ВСУ уничтожают

Новости России

день назад

В МВД РФ ответили, будут ли после 8 марта формировать в приказном порядке добровольные штурмовые батальоны в РФ

тараканы служба по уничтожению тараканов

Новости России

22 часа назад

"Везут свободно, ничего не боятся": стало известно, почему ВС РФ не уничтожают западную военную технику еще на подвозе к ВСУ

Новости Казани

день назад

Остались двое детей: мобилизованный из Татарстана Ринат Ахунзянов погиб на Украине в зоне СВО

стоимость посадки деревьев в Москве

Новости Казани

19 часов назад

Вышла из дома и не вернулась: в Татарстане ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Новости России

день назад

"Бедолага, зашел стрельнуть сигаретку": боевик ВСУ по ошибке помог ЧВК "Вагнер" отбить атаку своих сослуживцев, убив семерых своих земляков

Новости России

день назад

Солдат-срочник в воинской части открыл огонь по своим сослуживцам
Новости Казани
21 час назад

В аэропорту Казани ночью самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Казани ночью самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Новости России

час назад

Правительство за этим проследит: Мишустин назвал продукт, цены на который в РФ ни при каких условиях не должны повышаться

Новости мира

6 часов назад

"Это начало конца": аналитики в Китае оценили ситуацию в Артемовске в зоне СВО и дали устрашающий прогноз

Новости мира

14 часов назад

"Что ж, вызов брошен": Лукашенко обозвал Зеленского гнидой

Новости России

14 часов назад

Минобороны РФ определило порядок поступления граждан РФ в добровольческие формирования
В Казани кондуктор автобуса вел себя непристойно и насильно тискал девушку
Новости Казани
10 часов назад

В Казани кондуктор автобуса вел себя непристойно и насильно тискал девушку

Новости мира

14 часов назад

"Предложение, от которого трудно отказаться": Зеленский объявил неофициальную, но всеобщую мобилизацию на Украине

Новости Казани

14 часов назад

Волонтер благотворительной миссии из Татарстана заразился лихорадкой в Мавритании

Новости Казани

15 часов назад

В Казани в магазинах возникли проблемы с оплатой банковскими картами
Не доводите до серьезных симптомов: казанский психолог объяснил, кому не обойтись без помощи специалиста
Интересное
5 дней назад

Не доводите до серьезных симптомов: казанский психолог объяснил, кому не обойтись без помощи специалиста