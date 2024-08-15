Овощное лечо всего за 5 минут — просто невероятная закуска на любой праздник: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало
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Каждый год наступает сезон урожая, и кабачки начинают занимать все уголки кухни. Если вы ищете способ быстро и вкусно их использовать, предлагаем вашему вниманию рецепт овощного лечо, который не только порадует ваших гостей на любом торжестве, но и станет отличным способом сохранить летний урожай на зиму.
Что такое лечо?
Лечо — это венгерское блюдо, базирующееся на сладком перце, помидорах и луке. Но с добавлением кабачков оно приобретает новый вкус и текстуру, делая закуску еще более сочной и аппетитной.
Почему стоит приготовить лечо?
- Простота приготовления. Собрать все ингредиенты и отправить их в кастрюлю — и большая часть работы сделана.
- Возможность консервации. Лечо отлично подходит для заготовок на зиму. Это позволит вам наслаждаться летними овощами круглый год.
- Универсальность. Подавайте лечо как гарнир, закуску или как основное блюдо — его универсальность поражает.
Рецепт быстрого лечо с кабачками
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 средних штуки
- Сладкий перец — 3 штуки
- Помидоры — 4 штуки
- Лук — 1 штука
- Чеснок — 3 зубчика
- Растительное масло — 2 столовые ложки
- Соль, перец — по вкусу
- Уксус (для консервации) — по желанию
Приготовление:
- Нарежьте овощи: кабачки кубиками, перец и помидоры ломтиками, лук полукольцами.
- Разогрейте масло в большой сковороде или кастрюле, добавьте лук и чеснок, обжаривайте до золотистого цвета.
- Добавьте перец и кабачки, тушите несколько минут.
- Помидоры вмешайте последними, после чего тушите все вместе еще 5 минут. Посолите, поперчите.
- Для консервации добавьте немного уксуса, расфасуйте по стерилизованным банкам и закатайте.
Теперь, когда вы знаете, как легко и быстро можно приготовить вкусное лечо с кабачками, пора запланировать ваш следующий кулинарный эксперимент. И не удивляйтесь, если после первой партии в 20 банок вам захочется сделать еще больше — лечо настолько хорошо, что его всегда мало!
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