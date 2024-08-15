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Овощное лечо всего за 5 минут — просто невероятная закуска на любой праздник: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало

Каждый год наступает сезон урожая, и кабачки на...

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Каждый год наступает сезон урожая, и кабачки начинают занимать все уголки кухни. Если вы ищете способ быстро и вкусно их использовать, предлагаем вашему вниманию рецепт овощного лечо, который не только порадует ваших гостей на любом торжестве, но и станет отличным способом сохранить летний урожай на зиму.

Что такое лечо?

Лечо — это венгерское блюдо, базирующееся на сладком перце, помидорах и луке. Но с добавлением кабачков оно приобретает новый вкус и текстуру, делая закуску еще более сочной и аппетитной.

Почему стоит приготовить лечо?

  1. Простота приготовления. Собрать все ингредиенты и отправить их в кастрюлю — и большая часть работы сделана.
  2. Возможность консервации. Лечо отлично подходит для заготовок на зиму. Это позволит вам наслаждаться летними овощами круглый год.
  3. Универсальность. Подавайте лечо как гарнир, закуску или как основное блюдо — его универсальность поражает.

Рецепт быстрого лечо с кабачками

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2 средних штуки
  • Сладкий перец — 3 штуки
  • Помидоры — 4 штуки
  • Лук — 1 штука
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Растительное масло — 2 столовые ложки
  • Соль, перец — по вкусу
  • Уксус (для консервации) — по желанию

Приготовление:

  1. Нарежьте овощи: кабачки кубиками, перец и помидоры ломтиками, лук полукольцами.
  2. Разогрейте масло в большой сковороде или кастрюле, добавьте лук и чеснок, обжаривайте до золотистого цвета.
  3. Добавьте перец и кабачки, тушите несколько минут.
  4. Помидоры вмешайте последними, после чего тушите все вместе еще 5 минут. Посолите, поперчите.
  5. Для консервации добавьте немного уксуса, расфасуйте по стерилизованным банкам и закатайте.

Теперь, когда вы знаете, как легко и быстро можно приготовить вкусное лечо с кабачками, пора запланировать ваш следующий кулинарный эксперимент. И не удивляйтесь, если после первой партии в 20 банок вам захочется сделать еще больше — лечо настолько хорошо, что его всегда мало!

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