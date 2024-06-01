Слухи и дискуссии о второй волне мобилизации в России продолжают занимать умы граждан.

Тяжелые вопросы, которые вращаются вокруг дат, сроков, критериев, условий набора по мобилизации по-прежнему вызывают оживленные обсуждения. Попытки различных источников предсказать будущее, давать прогнозы и анализировать ситуацию регулярно оказывались ошибочными, несмотря на то, что информация поступала из разных источников и публиковалась в разных формах. Высокопоставленным представителям страны постоянно приходится развенчивать мифы о мобилизации и комментировать планы армии, чтобы пролить свет на текущую ситуацию.



Активное сохранение численности армии является приоритетной задачей Генерального штаба России и Министерства обороны. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев во время заседания комитета Госдумы по обороне.

Один из аспектов обсуждения была идея всеобщей мобилизации в России. Генерал-лейтенант высказал мнение, что такие экстренные меры будут предприняты только при объявлении военного положения. В случае всеобщей мобилизации все отсрочки от призыва, предоставленные и предоставляемые, а также защитные меры со стороны предприятий и других учреждений, будут аннулированы для всех граждан России, подчеркнул генерал-лейтенант.

Особенно сильно это затронет отцов, имеющие многодетные семьи. Но не только они будут затронуты мерами мобилизации. Также под действие этих мер попадут граждане, прибывшие в Россию из-за границы, приобретшие российское гражданство и имеющие также многодетные семьи.

