Татэнерго получит финансирование от ВТБ на обновление энергообъектов

Банк ВТБ и АО «Татэнерго» заключили кредитное соглашение, предусматривающее финансирование энергетических проектов в Татарстане. Средства направят на модернизацию генерирующих мощностей и связанной инфраструктуры, что должно повысить надежность энергоснабжения потребителей республики.

Старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Средин отметил, что финансирование позволит модернизировать мощности, повысить их эффективность и создать резерв под растущий спрос со стороны новых производств. Он подчеркнул, что устойчивый промышленный рост в регионе невозможен без опережающего развития энергетической инфраструктуры, и назвал это продолжением долгосрочного сотрудничества с республикой.

Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев заявил, что соглашение является важным шагом в реализации программы модернизации генерирующих мощностей. По его словам, привлеченные средства пойдут на повышение эффективности действующих объектов и создание резерва мощности для нужд растущей промышленности. Он также добавил, что компания осознает ответственность за надежное энергоснабжение потребителей и готова совместно с партнерами выполнять задачи по развитию национальной экономики.