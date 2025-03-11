«Отныне запрещено навсегда»: новое правило для всех граждан, у которых в квартире имеются бытовые счетчики
kasheloff.ru
В стране внедрена новая система автоматизированного учета данных бытовых счетчиков, избавляющая граждан от необходимости вручную передавать показания.
Теперь информация поступает в единую государственную базу через Росреестр, что упрощает процесс начисления коммунальных платежей.
Как это работает?
Юрист Максим Иванов отметил, что теперь жильцам не нужно передавать документы в управляющие компании. Данные автоматически поступают в государственную систему, что снижает риск ошибок и избавляет от бумажной волокиты.
Основные преимущества для граждан
Автоматизированный учет делает взаимодействие с коммунальными службами удобнее:
- Передача показаний больше не требуется – управляющие компании не могут требовать ненужные справки.
- Экономия времени – информация отправляется без участия собственников.
- Точность расчетов – централизованное хранение данных исключает их утерю или искажение.
Как это повлияет на управляющие компании?
Для коммунальных организаций новая система также приносит ряд преимуществ:
- Более быстрые расчеты – проверенные данные ускоряют обработку платежей.
- Прозрачность начислений – уменьшается число ошибок и споров с жильцами.
Что делать, если требуют документы?
Если управляющая компания продолжает запрашивать данные, которые уже передаются автоматически, можно обратиться с жалобой в жилищную инспекцию или другие надзорные органы. При необходимости стоит проконсультироваться с юристом.
Шаг к цифровизации ЖКХ
Автоматическая передача показаний счетчиков – часть масштабного процесса цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Новая система снижает бюрократическую нагрузку, делает начисления прозрачными и упрощает взаимодействие граждан с коммунальными службами.
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