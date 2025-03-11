«Отныне запрещено навсегда»: новое правило для всех граждан, у которых в квартире имеются бытовые счетчики

В стране внедрена новая система автоматизированного учета данных бытовых счетчиков, избавляющая граждан от необходимости вручную передавать показания.

Теперь информация поступает в единую государственную базу через Росреестр, что упрощает процесс начисления коммунальных платежей.

Как это работает?

Юрист Максим Иванов отметил, что теперь жильцам не нужно передавать документы в управляющие компании. Данные автоматически поступают в государственную систему, что снижает риск ошибок и избавляет от бумажной волокиты.

Основные преимущества для граждан

Автоматизированный учет делает взаимодействие с коммунальными службами удобнее:

Передача показаний больше не требуется – управляющие компании не могут требовать ненужные справки.

Экономия времени – информация отправляется без участия собственников.

Точность расчетов – централизованное хранение данных исключает их утерю или искажение.

Как это повлияет на управляющие компании?

Для коммунальных организаций новая система также приносит ряд преимуществ:

Более быстрые расчеты – проверенные данные ускоряют обработку платежей.

Прозрачность начислений – уменьшается число ошибок и споров с жильцами.

Что делать, если требуют документы?

Если управляющая компания продолжает запрашивать данные, которые уже передаются автоматически, можно обратиться с жалобой в жилищную инспекцию или другие надзорные органы. При необходимости стоит проконсультироваться с юристом.

Шаг к цифровизации ЖКХ

Автоматическая передача показаний счетчиков – часть масштабного процесса цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Новая система снижает бюрократическую нагрузку, делает начисления прозрачными и упрощает взаимодействие граждан с коммунальными службами.