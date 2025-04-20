Огород спас листок бумаги: муравьи ушли сами, не оставив и следа
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Весной сад оживает — вместе с ним и насекомые. Муравьи в огороде могут быть полезными, но если их слишком много — пора принимать меры.
Когда муравьи становятся угрозой
Один-два муравейника — не беда: насекомые уничтожают личинок вредителей. Но если муравьиных троп всё больше, а деревья покрываются тлёй, пора бить тревогу. Южный огненный муравей, например, способен пробираться под кору плодовых деревьев, разрушая защитный слой растения и способствуя распространению вредителей.
Простое решение — газета с эфирным маслом
Не спешите выбрасывать старые газеты — они могут стать неожиданным союзником в борьбе за урожай. Вот как действовать:
Скомкайте бумагу и слегка намочите.
Добавьте несколько капель эфирного масла — особенно эффективны мята, лаванда или эвкалипт.
Разложите бумагу у муравейников, корней деревьев или подвесьте на ветках.
Ароматы отпугивают муравьёв, и они избегают обработанных участков.
Бонус: как отпугнуть других вредителей
Эвкалипт + базилик — против тли.
Сосновая хвоя — против слизней.
Лаванда, гвоздика и эвкалипт — помогают отпугнуть кротов и мышей.
Этот способ не требует химии, безопасен для растений и работает уже в первые дни после применения.
Совет: обновляйте бумагу раз в неделю для лучшего эффекта.
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