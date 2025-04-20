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Огород спас листок бумаги: муравьи ушли сами, не оставив и следа

Весной сад оживает — вместе с ним и насекомые. ...

pixabay.com

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Весной сад оживает — вместе с ним и насекомые. Муравьи в огороде могут быть полезными, но если их слишком много — пора принимать меры.

Когда муравьи становятся угрозой

Один-два муравейника — не беда: насекомые уничтожают личинок вредителей. Но если муравьиных троп всё больше, а деревья покрываются тлёй, пора бить тревогу. Южный огненный муравей, например, способен пробираться под кору плодовых деревьев, разрушая защитный слой растения и способствуя распространению вредителей.

Простое решение — газета с эфирным маслом

Не спешите выбрасывать старые газеты — они могут стать неожиданным союзником в борьбе за урожай. Вот как действовать:

  • Скомкайте бумагу и слегка намочите.

  • Добавьте несколько капель эфирного масла — особенно эффективны мята, лаванда или эвкалипт.

  • Разложите бумагу у муравейников, корней деревьев или подвесьте на ветках.

Ароматы отпугивают муравьёв, и они избегают обработанных участков.

Бонус: как отпугнуть других вредителей

  • Эвкалипт + базилик — против тли.

  • Сосновая хвоя — против слизней.

  • Лаванда, гвоздика и эвкалипт — помогают отпугнуть кротов и мышей.

Этот способ не требует химии, безопасен для растений и работает уже в первые дни после применения.

Совет: обновляйте бумагу раз в неделю для лучшего эффекта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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