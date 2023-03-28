Неадекватная пенсионерка вышвырнула с балкона собственного трехлетнего правнука

В Свердловской области неадекватная бабушка вышвырнула с балкона собственного трехлетнего правнука

В Свердловской области пьяная вдрызг 70-летняя пенсионерка сбросила с балкона с высоты второго этажа собственного трехлетнего правнука. О ситуации проинформировала региональная прокуратура.

Следствие установило, что бабушка посадила мальчика на подоконник на балконе и с силой вытолкнула ребенка вниз.

Мальчик сильно травмировался, но выжил.

В прокуратуре считают, что о несчастном случае не может идти речи - бабушка намеренно вытолкнула его, а потому ее действия стоит расценивать как покушение на убийство.

Экспертиза признала пенсионерку невменяемой, суд в ближайшее время примет решение о помещении бабушки на принудительное лечение.