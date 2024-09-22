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«Не в лучшем состоянии»: тренер ЦСКА Николич высказался о качестве газона на матче в Казани

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился сво...

soccer.ru

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился своими наблюдениями относительно предстоящего противостояния с "Рубином". Игра, запланированная на субботу в столице Татарстана, привлекает внимание не только болельщиков, но и специалистов, особенно учитывая состояние игровой площадки.

Николич, заручившийся опытом и амбициями своей команды, выразил обеспокоенность по поводу качества поля стадиона в Казани. "Мы немного прогулялись по полю, и, к сожалению, оно оказалось не в идеальном состоянии – довольно тяжёлое для игры," - отметил тренер в беседе с журналистами "Матч ТВ".

"Рубин" предстоит ЦСКА как сильный соперник с качественными футболистами, которые усилились новыми приобретениями летом. Тем не менее, Николич подчеркнул важность мобилизации сил своей команды, чтобы преодолеть как спортивные, так и внешние трудности. "Нам нужно найти силы внутри себя и оставить их на поле, чтобы справиться с предстоящими задачами и завоевать три очка," - поделился он стратегией на предстоящую игру.

Ожидается, что матч соберет большое количество зрителей и станет знаковым событием тура, подчеркивая напряженность и значимость каждой игры в чемпионате России, пишет matchtv.ru.

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