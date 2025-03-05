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Не купить даже хлеба с маслом: Эльвира Набиуллина заявила изменение ключевой ставки

Центробанк России рассматривает возможность дал...

mk.ru

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой процентной ставки в ответ на рост инфляции. Такой шаг направлен на стабилизацию цен, однако может серьезно сказаться на экономической ситуации и благосостоянии россиян.

Почему Центробанк повышает ставку?

Ключевая ставка – основной инструмент регулятора для контроля над инфляцией. Ее увеличение делает кредиты дороже, снижая потребительскую активность и замедляя рост цен. Однако это также ведет к снижению темпов экономического развития, сокращению инвестиций и ограничению доступа к заемным средствам для граждан и бизнеса.

На последнем заседании Центробанк уже повысил ставку до рекордных 21% годовых. Это решение было вызвано резким ростом инфляции, которая в сентябре 2024 года достигла 8,4% – вдвое выше целевого показателя в 4%. В будущем возможно дальнейшее ужесточение политики, если инфляционные риски сохранятся.

Как повышение ставки скажется на россиянах?

Ужесточение денежно-кредитной политики приведет к ряду последствий:

  • Рост цен – бизнесу придется компенсировать подорожавшие кредиты, что может привести к временному увеличению стоимости товаров и услуг.
  • Дорогостоящие кредиты – ипотека, потребительские займы и бизнес-кредиты станут менее доступными.
  • Замедление экономики – снижение инвестиционной активности приведет к сокращению роста производства и сферы услуг.
  • Выгода для вкладчиков – высокие ставки по депозитам позволят россиянам получать больше прибыли от сбережений.

Прогнозы на будущее

Экономисты допускают дальнейшее повышение ставки до 22% и выше, если инфляция не замедлится. Однако в Центробанке не исключают возможность снижения ставки к середине 2025 года при стабилизации экономики.

Долгосрочная цель финансового регулятора – вернуть инфляцию к целевым показателям и создать условия для устойчивого экономического роста. Однако эти меры потребуют времени и вызовут временные сложности для граждан и бизнеса.

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