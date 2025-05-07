В аэропорту Казани сохраняются ограничения на рейсы

Утром 7 мая в 05:30 по московскому времени в аэропорту Шереметьево сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Однако для ряда региональных аэропортов, включая Казань, запреты остаются в силе. Ограничения были введены ранее в целях обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом написал в своем телеграм-канале представитель Росавиации.

На данный момент временно закрыты семь аэропортов: Домодедово, Жуковский, Казань, Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна). О сроках их открытия пока не сообщается.

Пассажирам, планирующим вылеты из Казани и других региональных аэропортов, рекомендовано уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и следить за сообщениями Росавиации.