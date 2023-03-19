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· Регина Шигабетдинова

«Не берите – там пыль и красители»: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

Росконтролем названы лучшие марки чая, которые точно можно покупать
«Не берите – там пыль и красители»: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

Фото: pixabay.com

Гражданам рассказали о чае в пакетиках, который лучше не покупать в магазинах. Специалисты Росконтроля озвучили образцы, производители которых допустили высокую степень нарушения. Но одновременно с этим эксперты сказали, какой продукт можно смело брать и не бояться, передает PRIMPRESS.

Многие покупают в магазинах не листовой чай, а именно пакетированный, ведь это самый удобный вид заваривания не только для дачи или походов, но и для домашнего чаепития. Однако упреков со стороны покупателей в адрес такого чая тоже слышно много. Считается, что в пакетике зачастую содержится одна пыль с фабрики, также туда добавляют красители, чтобы был красивее настой, и даже если попадается измельченный чайный лист, он может быть с примесью плесени или кишечной палочки.

В Росконтроле провели исследование многих популярных марок черного чая в пакетиках и опровергли первый миф, но подтвердили второй. Так, специалисты отметили, что красители в чай не добавляют, также речи не идет о пыли или мусоре, ведь в пакетиках обнаружили настоящий чайный лист. Однако плесень является частой проблемой для такого вида чая.

Например, в известной марке чая, произведенной в Москве и продающейся во многих магазинах, обнаружили плесень в количества в два раза больше разрешенного. А марку зеленого чая в пакетиках, который привезли с Шри-Ланки, уличили в том, что там плесени было в 15 раз больше допустимого уровня.

При этом специалисты назвали и лучшие марки пакетированного напитка. Это Greenfield Golden Ceylon, Riston, «Майский» и Ahmad Tea English Breakfast. Данные образцы успешно прошли проверку по всем показателям и подтвердили высокий уровень качества. А значит, их смело можно покупать и не бояться напороться на подделку.

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