Надрываются сирены: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

РИА "Новости": по всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены воздушной тревоги прозвучал в регионах практически одновременно.

Накануне воздушная тревога была объявлена на востоке Украины, а именно в шести областях - Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской.

