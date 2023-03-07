Надрываются сирены: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные украинского министерства цифровой трансформации.
Сирены воздушной тревоги прозвучал в регионах практически одновременно.
Накануне воздушная тревога была объявлена на востоке Украины, а именно в шести областях - Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской.