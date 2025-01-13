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«Начнутся списания с карты». Граждан РФ, которые покупают на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет новое правило

Возросшая активность мошенников на крупных марк...

habr.com

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После окончания новогодних праздников, пользователи крупнейших онлайн-платформ вроде Wildberries, Ozon и AliExpress могут столкнуться с новой волной мошеннических атак.

Эксперты предупреждают о значительном увеличении числа афер, где злоумышленники, эксплуатируя постпраздничное снижение бдительности покупателей, создают убедительные копии официальных веб-сайтов для кражи финансовых данных.

Тактика мошенников и их методы

Мошенники особенно активно используют поддельные веб-сайты, мастерски имитирующие настоящие платформы интернет-магазинов. Владислав Голушко, известный инженер-программист, отмечает, что основной уловкой мошенников является требование ввести данные банковской карты уже при регистрации, что часто приводит к последующим несанкционированным списаниям средств.

Примеры мошеннических схем

Особенно уязвимым сайтом оказался Wildberries, где аферисты привлекают жертв предложениями о необычайно высоких скидках. Такие предложения мотивируют покупателей регистрироваться и вводить свои платежные данные, что приводит к финансовым потерям.

Стратегии защиты от интернет-афер

Для защиты от подобных угроз необходимо соблюдать несколько важных правил:

  • Проверять URL-адреса веб-сайтов. Надежные ресурсы используют защищенные протоколы (https), что видно в начале адреса.
  • Остерегаться сайтов, предлагающих подозрительно выгодные условия покупки.
  • Игнорировать ссылки из непроверенных источников, в том числе из электронной почты и социальных сетей.

Долгосрочные меры предосторожности

Эксперты советуют потребителям быть особенно внимательными и принимать рекомендованные меры безопасности, чтобы избежать проблем при совершении покупок онлайн. Осведомленность и предварительная проверка информации помогут минимизировать риски и обеспечить безопасность финансовых операций в интернете.

Увеличение активности мошенников на популярных маркетплейсах требует повышенного внимания от покупателей. Принятие эффективных мер предосторожности поможет обезопасить личные и финансовые данные от непредвиденных угроз.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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