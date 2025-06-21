Начиная с 25 июня ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

ОСАГО — это не только обязательное требование, но и важная финансовая защита в случае дорожно-транспортного происшествия.

Если у вас нет действующего полиса, все расходы по возмещению ущерба в случае аварии лягут на ваши плечи. С 2025 года законодательство в этой сфере становится более строгим, поэтому важно быть в курсе всех изменений.

За управление автомобилем без полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Если вы не можете оперативно предъявить полис сотруднику ГИБДД (например, из-за разрядившегося телефона), штраф будет уменьшен до 500 рублей. Чтобы избежать подобных ситуаций, полезно сохранять цифровую копию полиса на смартфоне или планшете.

Не стоит забывать и о других нарушениях, связанных с обязательным страхованием. Например, управление автомобилем с просроченным полисом также влечет штраф в размере 800 рублей. Если за рулем находится человек, не включенный в список лиц, допущенных к управлению, штраф составит 500 рублей. Использование поддельного полиса ОСАГО является серьезным правонарушением и может привести не только к крупному штрафу, но и к административному аресту на срок до шести месяцев.

С 2025 года вступают в силу изменения, касающиеся повторных нарушений, связанных с отсутствием полиса ОСАГО. Штрафы за такие нарушения будут значительно выше — от 3000 до 5000 рублей. Важно отметить, что при нескольких остановках за одно нарушение в течение суток штраф будет выписан только один раз, а при последующих остановках сотрудники ГИБДД ограничатся предупреждением. Тем не менее, каждый выезд без действующей страховки — это риск.

С 1 марта 2025 года планируется запуск системы автоматизированного контроля наличия полисов ОСАГО с использованием камер видеонаблюдения. Если камера зафиксирует машину без полиса, владельцу будет отправлено уведомление через портал госуслуг. На начальном этапе будут направляться только предупреждения, чтобы водители могли быстро оформить страховку. В будущем штрафы за отсутствие полиса могут быть выписаны автоматически.

Законодательство также предусматривает льготный период для новых владельцев автомобилей — 10 дней с момента покупки машины. В этот период можно управлять автомобилем без полиса ОСАГО, но если произойдет ДТП по вине нового владельца, все расходы на возмещение ущерба будут возложены на него. Чтобы избежать значительных расходов, рекомендуется оформить полис как можно скорее.

Чтобы избежать штрафов и финансовых потерь, важно своевременно оформлять полис ОСАГО и всегда иметь при себе его копию, включая электронную. Не рискуйте выезжать на дорогу без страховки, даже на короткие расстояния. Отсутствие полиса ОСАГО может привести к серьезным последствиям, вплоть до лишения прав.