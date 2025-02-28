«Мы готовы»: Президент России сделал заявление о решении украинского конфликта
bloomberg.com
Президент России Владимир Путин на заседании Федеральной службы безопасности подчеркнул важность создания устойчивой и долгосрочной системы европейской и глобальной безопасности.
Российский лидер заявил, что в рамках решения украинского конфликта, Москва всегда была открыта для мирного диалога. Он выразил признательность солдатам специальной военной операции за их отвагу, которая, по его словам, легла в основу возможности начать конструктивные переговоры по не только украинскому, но и другим международным кризисам.
Глава государства также напомнил о своих прежних высказываниях относительно возможности переговоров с украинским лидером Зеленским, но отметил, что на данный момент мирные переговоры блокированы декретом Зеленского, запрещающим такие дискуссии с Россией.
Путин подчеркнул, что это положение дел делает серьёзные переговоры невозможными на текущий момент, указывая на истощение Украины в продолжающемся конфликте, сообщает tverigrad.ru.
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