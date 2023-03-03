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Мужчина заставил 10-летнего сына пригнать ему внедорожник от дома бывшей супруги

Мужчина в Петербурге заставил 10-летнего сына перегнать ему внедорожник от дома бывшей супруги
Мужчина заставил 10-летнего сына пригнать ему внедорожник от дома бывшей супруги

Фото: mordovmedia.ru

Житель Санкт-Петербурга заставил своего 10-летнего сына перегнать ему внедорожник Volvo XC40 от дома его бывшей жены в другой район города. Об этом сообщил телеграм-канал Мойка Mash. По данным издания, родители школьника развелись некоторое время назад. Машина осталась в доме матери мальчика. Однажды 49-летнему отцу срочно понадобилась иномарка.

И вместо того, чтобы отправить сына в школу на занятия, он отправил его к бывшей супруге. Школьник на внедорожнике выехал со двора и начал движение в сторону отца. Проехал около километра, пока его заметили прохожие. Они и остановили машину, вызвали полицию.

Мать ребенка была подвергнута административному наказанию за неисполнение родительских обязанностей. Отец же был наказан за управление автомобилем без прав, внедорожник был отбуксирован на спецстоянку.

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