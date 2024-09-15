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Моника Беллуччи выложила архивное фото с дочерью в честь ее 20-летия

В мире знаменитостей не каждый день маркируется...

dzen.ru

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В мире знаменитостей не каждый день маркируется особыми событиями, но дни рождения всегда остаются исключением, особенно когда речь идет о потомках икон стиля и кино. Так, Моника Беллуччи, всемирно известная актриса, недавно отметила двадцатилетие своей старшей дочери, Девы Кассель, что стало поводом для особенного внимания в социальных сетях.

Моника поделилась трогательным архивным черно-белым фото, где она в молодости, в светлой кофте с длинными рукавами и аккуратно собранными волосами, держит на руках маленькую Деву. Снимок, проникнутый нежностью и теплом материнских чувств, сопровождался словами: "Любовь моя! С днем рождения!!! Много счастья в этот важный день и в твою жизнь!!! Спасибо за то, что ты есть". Эмоции на фото усиливаются сердечками, которые актриса добавила в подпись.

Поклонники Моники и ее дочери не остались в стороне, активно комментируя пост и отмечая, насколько Дева похожа на свою знаменитую мать. Многие также не упустили возможности выразить восхищение вечной красотой самой Беллуччи.

Моника и французский актер Венсан Кассель стали родителями Девы в 2004 году, а в 2010 году у пары родилась вторая дочь, Леони. Однако через три года после рождения младшей дочери, пара объявила о разводе.

Взросление в тени знаменитых родителей не всегда легко, и Дева Кассель решила идти своим путем, выбрав карьеру в модельном бизнесе, а не в кино. "Мне всегда говорили, что я пойду по стопам родителей, но я категорически отказывалась, даже избегала фильмов с их участием", — поделилась она в интервью. Модель также призналась, что страдала из-за постоянных сравнений с матерью, что оказывало давление на ее самооценку в подростковом возрасте.

Дева, растущая под микроскопом общественности, отмечала, что непотизм и привилегии, которые ей приписывали, были скорее бременем, чем преимуществом. Ее откровения о личных испытаниях и выборе собственного пути лишь подчеркивают силу и независимость, которые она стремится проявить в своей карьере и жизни.

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