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Математик Кузнецов точно просчитал, когда завершится спецоперация РФ на Украине

Математик Кузнецов точно просчитал, когда завершится спецоперация РФ на Украине

Фото: esoterra.ru

Нумеролог, математик и основоположник уникального метода математического анализа Владимир Кузнецов проинформировал о сроках окончания СВО ВС России. По его словам и расчетам, цикличной событий повторяется каждые 120 суток, всего имеются шесть циклов. А потому речь идет о 720 днях до окончания СВО.

Специалист отметил, что если от начала событий и до конца 1-го цикла события не заканчиваются, то они происходят вновь. Циклу предстоит полностью закончиться к февралю 2024 года. К тому времени, говоря об СВО, стороны должны будут достичь договоренностей, прийти к миру.

В дальнейшем, как уверен Кузнецов, можно будет увидеть подъем Российской Федерации. При этом 2023 год будет для страны сложным, однако государство выстоит.

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