"Лето подложит всем свинью": метеорологи окончательно изменили прогноз на лето

Получая новые данные во время своих наблюдений, синоптики постоянно меняют свои прогнозы.

Установить точный прогноз на предстоящее нестабильное лето оказывается сложной задачей. Тем не менее, специалисты способны выявить определенные тенденции уже наступившего лета, что позволяет основательнее планировать его и добавлять некоторую предсказуемость.

Этим летом погода будет крайне нестабильной. В начале сезона нас ожидает аномальная жара, которая преимущественно затронет Урал, Сибирь и Дальний Восток. Особенно высокие температуры будут зафиксированы на Дальнем Востоке из-за его близости к Тихому океану. Поэтому температура в этих регионах, где обычно россияне представляют себе долгие зимы и продолжительные холода, разрушит эти представления из-за возросшей температуры.

Однако середина лета принесет неприятные сюрпризы в виде резкого похолодания и продолжительных ливней, которые охватят большую часть территории России. Это может нарушить планы отдыха и поездок тех, кто был уверен в теплом и солнечном июле.

В основных регионах России синоптики прогнозируют нестабильность погоды в предстоящем летнем сезоне. Жителям страны необходимо быть готовыми к внезапным изменениям и гибко реагировать на них, активно отслеживая прогнозы, сообщает PROGOROD33.