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Кардиолог рассказала по каким признакам можно выявить мерцательную аритмию

Кардиолог рассказала по каким признакам можно выявить мерцательную аритмию

muzoktcrb.ru

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Мерцательная аритмия, или фибрилляция предсердий, может оказать существенное негативное воздействие на жизнь человека. Доктор Ольга Бокерия поделилась некоторыми характерными признаками, которые могут указывать на мерцательную аритмию, передает информационно-новостной портал klops.ru.

  • Ощущение быстрого сердцебиения, трепетания или скачков сердца. Это может проявляться как сильные и резкие удары сердца.
  • Нерегулярное сердцебиение. Если частота сердечных сокращений не постоянна, это может быть признаком аритмии.
  • Паузы в сердечной деятельности. Возможны короткие периоды, когда сердце делает паузу.
  • Головокружение или дурнота. Недостаток нормального кровоснабжения мозга может вызывать эти симптомы.
  • Слабость. Нерегулярная работа сердца может привести к ощущению слабости и усталости.
  • Быстрая утомляемость. Физическая нагрузка может быть тяжелой из-за неэффективной работы сердца.
  • Ком в горле. Это ощущение может возникнуть из-за изменений в кровоснабжении.
  • Одышка, чувство нехватки воздуха, кашель. Возможны из-за нарушенной циркуляции крови и перенасыщения легких.

Важно отметить, что при появлении подобных симптомов важно обратиться к врачу для проведения диагностики и определения оптимального лечения.

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