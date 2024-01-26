Кардиолог рассказала по каким признакам можно выявить мерцательную аритмию

Мерцательная аритмия, или фибрилляция предсердий, может оказать существенное негативное воздействие на жизнь человека. Доктор Ольга Бокерия поделилась некоторыми характерными признаками, которые могут указывать на мерцательную аритмию, передает информационно-новостной портал klops.ru.

Ощущение быстрого сердцебиения, трепетания или скачков сердца. Это может проявляться как сильные и резкие удары сердца.

Нерегулярное сердцебиение. Если частота сердечных сокращений не постоянна, это может быть признаком аритмии.

Паузы в сердечной деятельности. Возможны короткие периоды, когда сердце делает паузу.

Головокружение или дурнота. Недостаток нормального кровоснабжения мозга может вызывать эти симптомы.

Слабость. Нерегулярная работа сердца может привести к ощущению слабости и усталости.

Быстрая утомляемость. Физическая нагрузка может быть тяжелой из-за неэффективной работы сердца.

Ком в горле. Это ощущение может возникнуть из-за изменений в кровоснабжении.

Одышка, чувство нехватки воздуха, кашель. Возможны из-за нарушенной циркуляции крови и перенасыщения легких.

Важно отметить, что при появлении подобных симптомов важно обратиться к врачу для проведения диагностики и определения оптимального лечения.