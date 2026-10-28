Новости Казани

Бензин в Казани: обзор цен на заправках города

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Обзор цен на бензин на заправках Казани: от 62,...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Стоимость топлива на казанских заправках варьируется в широком диапазоне: литр АИ-92 можно найти за 62,5 рубля, а АИ-98 на некоторых АЗС продают за 109 рублей. Свежие данные о ценах опубликованы на «Яндекс Картах».\n\nСамые доступные цены на АИ-92 и АИ-95 зафиксированы на «Газпромнефти» — 62,5 и 67,49 рубля соответственно. Дизель там стоит 75,79 рубля. На «Лукойле» АИ-92 обойдется в 63,11 рубля, АИ-95 — в 67,28 рубля, а дизельное топливо — в 76,73 рубля. При этом, по данным сервиса, не на всех заправках этих сетей есть топливо в наличии.\n\nНа «Татнефти» АИ-92 продают за 63,2 рубля, АИ-95 — от 67,35 до 68,4 рубля, АИ-98 — за 99,99 рубля, дизель — за 84,85 рубля. На части АЗС сети премиальный бензин отсутствует, а на одной из заправок закончились АИ-92 и АИ-95. На «ТАИФ-НК» цены выше: АИ-92 стоит 68,75 рубля, АИ-95 — 74,85 рубля, АИ-98 — 98,99 рубля, дизель — 78,9 рубля. Примерно на половине станций сети информация о наличии топлива не указана.\n\nДороже всего бензин на заправках Irbis: АИ-92 — 84,9 рубля, АИ-95 — 89,9 рубля, АИ-98 — 109 рублей, ДТ — 79,9 рубля. По данным Татарстанстата, с 12 по 19 октября топливо в республике немного подорожало: литр АИ-92 вырос с 69,01 до 69,04 рубля, АИ-95 — с 74,23 до 74,27 рубля. АИ-98 и выше стоит 100,94 рубля, дизель — 80,34 рубля против 80,3 рубля неделей ранее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

день назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

чем обработать землю чтобы ничего не росло вообще

Не у нас

20 часов назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Кулинария

14 часов назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

смета гидрометеорологические изыскания в Москве

Кулинария

23 часа назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

Кулинария

20 часов назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

Кулинария

день назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

день назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог
Экономика
4 часа назад

В Госдуме готовят изменения в туристическом налоге

Госдума рассмотрит законопроект, дающий региона...

Кулинария

2 часа назад

Остался варёный рис после ужина: смешиваю с тунцом и жарю румяные биточки

Интересное в Казани

17 часов назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

Кулинария

5 часов назад

Пельмени больше не варю в кастрюле: готовлю в сливочном соусе под сыром — домашние просят добавки

Новости Казани

5 часов назад

Шубная ярмарка покинула казанский ЦУМ, «Татнефть» нарастила прибыль, Кейн получил «Золотой мяч»
В Елабужском районе выбрали нового главу исполкома
Новости Татарстана
6 часов назад

В Елабужском районе выбрали нового главу исполкома

Кулинария

6 часов назад

Вместо обычных котлет готовлю мясные гнёзда: кладу внутрь начинку и запекаю под сырной корочкой

Новости Татарстана

6 часов назад

ДУМ Татарстана и SMIIC расширяют сотрудничество

Кулинария

8 часов назад

Лаваш больше не использую для шаурмы: режу полосками, добавляю яйца и готовлю ленивый пирог
Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут...
Гид по Казани
6 дней назад

Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут по Казани