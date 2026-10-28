Бензин в Казани: обзор цен на заправках города

Стоимость топлива на казанских заправках варьируется в широком диапазоне: литр АИ-92 можно найти за 62,5 рубля, а АИ-98 на некоторых АЗС продают за 109 рублей. Свежие данные о ценах опубликованы на «Яндекс Картах».



Самые доступные цены на АИ-92 и АИ-95 зафиксированы на «Газпромнефти» — 62,5 и 67,49 рубля соответственно. Дизель там стоит 75,79 рубля. На «Лукойле» АИ-92 обойдется в 63,11 рубля, АИ-95 — в 67,28 рубля, а дизельное топливо — в 76,73 рубля. При этом, по данным сервиса, не на всех заправках этих сетей есть топливо в наличии.



На «Татнефти» АИ-92 продают за 63,2 рубля, АИ-95 — от 67,35 до 68,4 рубля, АИ-98 — за 99,99 рубля, дизель — за 84,85 рубля. На части АЗС сети премиальный бензин отсутствует, а на одной из заправок закончились АИ-92 и АИ-95. На «ТАИФ-НК» цены выше: АИ-92 стоит 68,75 рубля, АИ-95 — 74,85 рубля, АИ-98 — 98,99 рубля, дизель — 78,9 рубля. Примерно на половине станций сети информация о наличии топлива не указана.



Дороже всего бензин на заправках Irbis: АИ-92 — 84,9 рубля, АИ-95 — 89,9 рубля, АИ-98 — 109 рублей, ДТ — 79,9 рубля. По данным Татарстанстата, с 12 по 19 октября топливо в республике немного подорожало: литр АИ-92 вырос с 69,01 до 69,04 рубля, АИ-95 — с 74,23 до 74,27 рубля. АИ-98 и выше стоит 100,94 рубля, дизель — 80,34 рубля против 80,3 рубля неделей ранее.