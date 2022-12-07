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Как украинские дроны попали вглубь России: военный эксперт назвал вероятную версию

Как украинские дроны попали вглубь России: военный эксперт назвал вероятную версию

Фото: rutube.ru

Военный эксперт Юрий Кнутов поделился своими мыслями на вопрос, как украинские дроны оказались в самом сердце России - в Рязани и под Саратовом. Он не исключает, что тут без участия американцев не обошлось.
Кнутов считает, что для таких налётов могут использоваться летательные аппараты Ту-141 "Стриж", это ещё советская разработка.

Они могли применяться в качестве самолётов-разведчиков, эти дроны способны проводить аэросъёмку, записывать радиочастоты и собирать другие разведданные в ближнем тылу противника, на дальности в несколько сотен километров.

"Мы сняли их с вооружения, используем как мишени. А Украина, видимо, оставила их у себя в ВС. И у меня есть такое подозрение, что Киев провёл их модернизацию вместе с американцами. Помните случай этой весной, когда мы с некоторой иронией реагировали на то, как подобный "Стриж" залетел практически в Хорватию?" - заключил Кнутов в интервью "Царьграду".

Ранее мы сообщали, что российские пленные рассказали о пережитом в украинском плену.

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