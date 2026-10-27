Новости Татарстана

Синоптики Татарстана обещают до +14 градусов в воскресенье

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Прогноз погоды на 27 октября в Татарстане: пере...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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В воскресенье, 27 октября, в Татарстане будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, его скорость составит 4–9 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью столбики термометров опускались до +1..−4 градусов, а местами в южных и восточных районах — до −7 градусов. Днем воздух прогреется до +9..+14 градусов.

В Казани также будет переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит +11..+13 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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