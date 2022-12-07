"Прострелили обе ступни": освобожденные российские военные рассказали, как их пытали в украинском плену

Следком России начал проверку сообщений российских военных о пытках, которым их подвергали в украинском плены. Об этом ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.

По словам одного из военнослужащих, который попал в плен раненым, украинские военные в ходе допросов сломали ему челюсть, несколько ребер, а также пробили легкое.

"Из пистолета прострелили обе ступни. Первую помощь ему оказали спустя длительное время, поставив жизнь под угрозу", - отметили в СК.

Второй военнослужащий также рассказал о применении насилия в ходе допросов. Кроме избиений, его пытали с помощью электротока.

Третьего заставили подписать согласие на сотрудничество с СБУ и все сняли на телефон.

"Показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания". - отметили в СК РФ.

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