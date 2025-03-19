Как только сошёл снег — бегу посыпать под кусты малины одно средство: малинник отблагодарит урожаем
gotvach.bg
Малина начинает активный рост ранней весной, и в этот период ей особенно нужна поддержка. Запасы удобрений, внесённых при посадке, истощаются уже через 2–3 года, поэтому без регулярной подкормки ягоды становятся мельче и теряют аромат.
Зачем малине азотные удобрения?
Весной малине необходим азот, который стимулирует рост зелёной массы. Крепкие побеги не только способствуют обильному цветению и высокому урожаю, но и делают растение более устойчивым к вредителям.
Лучшее удобрение – мочевина
Оптимальный вариант для весенней подкормки – мочевина (карбамид). Она медленно растворяется в почве, что обеспечивает долгий эффект и помогает кустам восстановиться после зимы.
Как правильно вносить мочевину?
Важно удобрять только прогретую почву, поскольку сначала мочевину перерабатывают микроорганизмы, делая её доступной для корней.
- Для малинника на 1 кв. м достаточно 10 г мочевины.
- Для полива растворяют 30 г удобрения в 10 л воды и используют по 5 л раствора на куст.
- Для опрыскивания: 20 г мочевины на 10 л воды.
Как правильно внести удобрение?
Удобно делать небольшие канавки глубиной 20 см вокруг основания кустов, затем перемешать удобрение с почвой или просто присыпать его сверху грунтом.
Регулярная весенняя подкормка обеспечит кустам малины активный рост и обильный урожай.
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