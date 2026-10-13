Новости Татарстана

Свыше 3 тыс. граждан Индии планируют трудоустроить в Татарстане

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстан планирует привлечь более 3 тысяч мигр...

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В 2026 году Татарстан рассчитывает привлечь больше трех тысяч мигрантов из Индии. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова. Это заметно больше, чем в предыдущие годы: в 2024-м в республику приехали 141 специалист, а в 2025-м — 657.

Среди татарстанских компаний, чаще всего привлекающих работников из Индии, — «Пондера - Индустри», филиал АК «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет» и «Белая Дача Алабуга». Иностранным рабочим помогают адаптироваться: для них проводят курс, на котором объясняют, как встать на учет, оформить трудовые отношения и вести себя в общественных местах.

В ближайшие годы республике потребуется дополнительно привлекать на рынок труда 51 тысячу человек ежегодно. Наибольший спрос — в строительстве, промышленности и социальном секторе. По прогнозу до 2030 года, 37 процентов нужных работников должны иметь высшее образование, остальные — среднюю квалификацию и рабочие специальности.

Сейчас в Татарстане трудятся 58 тысяч мигрантов — почти три процента от общей численности работников. Республика будет относиться к регионам, где сохранится потребность во временных внешних трудовых мигрантах. Именно поэтому в 2026 году число привлеченных специалистов из Индии планируется увеличить до более чем трех тысяч человек.

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