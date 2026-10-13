Изменение условий Семейной ипотеки слегка подогрело цены – исследование Домклик и Центра финансовой аналитики

Темп роста цен на первичную недвижимость в сентябре вырос до 0,9%, на готовую составил 1,2%. Цена «квадрата» в новостройках увеличилась до 194,6 тыс. руб., в готовом жилье – до 131,7 тыс. руб. Годовой рост составил 10,1% и 12,1% соответственно. Готовое жилье продолжает успешно конкурировать с первичным. Цена «квадрата» в домах, построенных за последние десять лет, на 0,6% выше, чем в новостройках.

Рост стоимости готовой недвижимости советской постройки замедлился. За год она прибавила 10,4% (117,2 тыс. руб за метр). На долю этого сегмента приходится лишь 51,5% от общего объема сделок с вторичным жильем.

Лидерами по стоимости строящегося жилья остаются Москва (425,3 тыс. руб. за м2), Санкт-Петербург (281,4 тыс. руб.), Московская область (231,8 тыс. руб.) и Республика Татарстан (196,2 тыс. руб.).

Наименьший уровень цен отмечен в Пензенской и Воронежской областях и Удмуртской Республике (109,8 тыс. руб., 134,1 тыс. руб. и 135,6 тыс. руб.).

С начала года рост цен первичном рынке неуклонно замедлялся. Сейчас они пытаются вернуться к устойчивому росту, чему помог и двухнедельный период повышенного спроса, связанный с переформатированием семейной ипотеки с 1 октября.

Наибольший рост за месяц зафиксирован в Москве и Приморском крае (по 1,7%) и Самарской области (1,6%).

Самые высокие годовые темпы роста отмечаются в Самарской и Московской областях (21,6% и 20,5%) и Москве (15,3%).

Снижение цен отмечено в трех из крупнейших регионов – в Калининградской области (-1,0%), Краснодарском крае (-0,7%) и Воронежской области (-0,1%). За год цены снизились только в Краснодарском крае (-3,4%).

На динамику цен продолжают влиять проблемы застройщиков: объем непроданного жилья и соотношение средств на эскроу к задолженности бьют рекорды.

Доля ежемесячных продаж от объема стройки составила 1,8%.

Объем непроданного жилья в текущем строительстве остался на уровне мая - августа – 84,0 млн м2.

При этом уровень покрытия задолженности застройщиков счетами эскроу по итогам июля (данные за август еще не опубликованы) вновь упал до исторического минимума (67,8%), непокрытая часть выросла до рекордных 3,7 трлн. руб.

Впервые за историю проектного финансирования объем средств на счетах эскроу в июле упал ниже уровня ноября предыдущего года.

Доля средств на эскроу в пересчете на метр строящегося жилья, которая стагнировала с декабря 2025 года, нырнула вниз до 61,6 тыс. руб, а доля задолженности в пересчете на тот же показатель вновь побила рекорд, составив 92,9 тыс. руб.

На рынке вторичного жилья наибольшая стоимость м2 отмечена в Москве и Санкт-Петербурге (372,1 тыс. руб. и 240,0 тыс. руб. за м2)., Московской и Ленинградской областях (174,5 тыс. руб. и 154,1 тыс. руб.). Во всех этих регионах цены выросли.

Наименьшие цены на готовые квартиры вновь отмечены в Кемеровской, Саратовской и Челябинской областях (80,6 тыс. руб., 88,6 тыс. руб. и 91,3 тыс. руб.).