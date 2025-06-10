Как дома можно избавиться от химии в курином мясе: работник птицефабрики посоветовал — должна знать каждая хозяйка

Защита от химических веществ, содержащихся в тушках промышленной курицы, — это важный шаг для поддержания здоровья. В большинстве случаев химикаты, такие как антибиотики и гормоны, накапливаются в мясе и коже птицы, что может повлиять на ваше самочувствие.

Вот несколько советов по безопасному приготовлению курицы.

Варка курицы для супа — как грибы

Если вы готовите куриный бульон, важно варить курицу на слабом огне. Не доводите до сильного кипения и варите её как минимум 30 минут. После того как бульон закипит, продолжайте варить курицу ещё около 10 минут, затем остудите бульон до комнатной температуры и слейте первый бульон. Именно в нём скапливаются наибольшие концентрации нежелательных химических веществ. После этого можно варить чистый и безопасный бульон для супа.

Жареная курица — по аналогии с рыбой

Если вы предпочитаете жареную курицу, рекомендуется удалить кожу и лишний жир, поскольку именно в этих частях сосредоточены химические вещества. Мясо можно замочить на час в растворе из литра воды, 50 граммов соли и 2 столовых ложек уксуса (6% или 9%). Этот раствор помогает нейтрализовать вредные вещества. Если вы хотите жарить курицу с кожей, то тоже замочите её в уксусно-солевом растворе на час, чтобы уменьшить содержание вредных химикатов и сделать блюдо более безопасным для здоровья.

