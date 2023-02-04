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Известный командир ЛНР Мангушев с позывным "Берег" получил тяжелое ранение в бою

Известный командир ЛНР Мангушев с позывным "Берег" получил тяжелое ранение в бою

Фото: ridus.ru

В ЛНР тяжелое ранение получил командир подразделения Народной милиции региона Игорь Мангушев, известный под позывным "Берег". Об этом сообщает "Украина.ру".
Обстоятельства ранения и место, где это случилось, не названы.

"Молимся за Игоря, желаем ему выжить и поскорее встать на ноги", — добавляет Telegram-канал портала.

Уточняется, что Мангушев, помимо участия в боевых действиях, был автором Telegram-канала "Записки авантюриста".

В декабре 2022 года Мангушев как командир подразделения по борьбе с БПЛА Народной милиции ЛНР рассказывал, что российские добровольцы создали в Донбассе новый вид войск для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины.

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