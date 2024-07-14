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Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме РФ рассуждают о возможности вернуть мобилизованных домой

Законопроект вносит дополнения в текущее законодательство, касающееся воинской обязанности, и дает право солдатам, чьи семьи становятся многодетными в течение года после призыва, уволиться из армии до истечения срока службы

pro-volhov.ru

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В Госдуме РФ обсуждается новаторский законопроект, который предусматривает возможность досрочного завершения военной службы для мобилизованных солдат, у которых есть многодетные семьи. Эта мера направлена на поддержку военнослужащих, оказавшихся в изменяющихся семейных обстоятельствах.

Законопроект вносит дополнения в текущее законодательство, касающееся воинской обязанности, и дает право солдатам, чьи семьи становятся многодетными в течение года после призыва, уволиться из армии до истечения срока службы. Это изменение нацелено на укрепление семейных ценностей и обеспечение благополучия военнослужащих.

Инициатива по усилению социальной защиты многодетных семей военнослужащих также способствует реализации государственной демографической политики. Это предложение подчеркивает государственное признание важности и ценности вклада каждого военнослужащего в общественную безопасность и стабильность семейной жизни.

Законопроект учитывает необходимость сбалансированной жизни для военнослужащих, облегчая им выполнение семейных обязательств. Такие изменения в законодательстве не только укрепляют защиту прав военнослужащих, но и отражают стремление государства к поддержке семейных ценностей, что крайне важно для укрепления общественного благосостояния.

Этот законопроект, призванный поддержать военнослужащих в управлении семейными и служебными обязанностями, может существенно повысить моральный дух и общую удовлетворенность жизнью среди солдат, облегчив переход к мирной жизни в случае изменений в семейном статусе.

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