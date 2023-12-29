И работающим, и неработающим: Соцфонд РФ начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей россиянам

Россиянам рассказали, что у них есть возможность получать государственную денежную выплату, которую можно оформить в ближайшее время. Сумма данной поддержки доходит до 15 000 рублей, пишет PRIMPRESS.

Ирина Сивакова, юрист, объяснила, что под выплатой имеется в виду единое пособие на детей, которое появилось в Российской Федерации в 2023 году. Соцфонд уже начал прием заявлений на продление денежной поддержки на 2024 год.

Согласно российскому законодательству, единое пособие выплачивается 1 год семьям, доход которых на одного члена ниже прожиточного минимума. Затем, чтобы не упустить возможность получать деньги от государства, нужно снова подать заявление в СФР, так как ведомству каждый год положено проверять финансовое положение таких семей.

Если россияне не успеют подать заявление до конца 2023 года, то это можно сделать позже, однако в этом случае выплаты начнут приходить с месяца подачи документов.