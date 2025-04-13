Гости съедают рулетики из лаваша с ветчиной первыми: запомните чудесный рецепт праздничной закуски
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Эти рулетики — настоящая находка! Нежный лаваш, сочная ветчина, свежие овощи и сыр создают идеальное сочетание вкусов. Блюдо получается универсальным: подойдёт и для семейного ужина, и для фуршета, и для перекуса на природе. А главное — готовится всё быстро и просто, справится даже новичок.
Что понадобится:
2 листа лаваша
8 ломтиков ветчины
1 помидор
150 г сыра
Майонез
Любимая зелень (салат, укроп, петрушка)
Как готовить:
Подготовка лаваша
Разложите лист на столе и слегка смажьте майонезом. Это поможет скрепить начинку.
Зелень
Выложите листья салата и другую зелень по вкусу. Это добавит свежести и хруста.
Помидоры
Нарежьте тонкими кружочками и разложите поверх зелени. Они придадут сочность и лёгкую кислинку.
Ветчина
Равномерно разложите по всей поверхности. Можно добавить немного соуса, если хочется более яркого вкуса.
Сыр
Посыпьте всё сверху тёртым сыром. Он склеит начинку и добавит сливочный акцент.
Скрутите рулет
Аккуратно сверните лаваш в рулет — не слишком туго, но и не слишком слабо, чтобы начинка не вываливалась.
Нарежьте
Разрежьте рулет на части — удобно подавать и есть.
Советы:
Подавайте как в холодном виде, так и обжарив до румяной корочки — получится вкусно в любом случае.
Можно менять начинку: добавить огурец, болгарский перец, заменить ветчину на курицу или копчёную рыбу.
Отлично хранится в холодильнике и легко берётся с собой.
Простой рецепт, а результат — как из кафе, пишет pogovorim.by.
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