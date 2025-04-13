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Гости съедают рулетики из лаваша с ветчиной первыми: запомните чудесный рецепт праздничной закуски

Эти рулетики — настоящая находка! Нежный лаваш,...

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Эти рулетики — настоящая находка! Нежный лаваш, сочная ветчина, свежие овощи и сыр создают идеальное сочетание вкусов. Блюдо получается универсальным: подойдёт и для семейного ужина, и для фуршета, и для перекуса на природе. А главное — готовится всё быстро и просто, справится даже новичок.

Что понадобится:

  • 2 листа лаваша

  • 8 ломтиков ветчины

  • 1 помидор

  • 150 г сыра

  • Майонез

  • Любимая зелень (салат, укроп, петрушка)

Как готовить:

  1. Подготовка лаваша
    Разложите лист на столе и слегка смажьте майонезом. Это поможет скрепить начинку.

  2. Зелень
    Выложите листья салата и другую зелень по вкусу. Это добавит свежести и хруста.

  3. Помидоры
    Нарежьте тонкими кружочками и разложите поверх зелени. Они придадут сочность и лёгкую кислинку.

  4. Ветчина
    Равномерно разложите по всей поверхности. Можно добавить немного соуса, если хочется более яркого вкуса.

  5. Сыр
    Посыпьте всё сверху тёртым сыром. Он склеит начинку и добавит сливочный акцент.

  6. Скрутите рулет
    Аккуратно сверните лаваш в рулет — не слишком туго, но и не слишком слабо, чтобы начинка не вываливалась.

  7. Нарежьте
    Разрежьте рулет на части — удобно подавать и есть.

Советы:

  • Подавайте как в холодном виде, так и обжарив до румяной корочки — получится вкусно в любом случае.

  • Можно менять начинку: добавить огурец, болгарский перец, заменить ветчину на курицу или копчёную рыбу.

  • Отлично хранится в холодильнике и легко берётся с собой.

Простой рецепт, а результат — как из кафе, пишет pogovorim.by.

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