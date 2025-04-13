Гости съедают рулетики из лаваша с ветчиной первыми: запомните чудесный рецепт праздничной закуски

Эти рулетики — настоящая находка! Нежный лаваш, сочная ветчина, свежие овощи и сыр создают идеальное сочетание вкусов. Блюдо получается универсальным: подойдёт и для семейного ужина, и для фуршета, и для перекуса на природе. А главное — готовится всё быстро и просто, справится даже новичок.

Что понадобится:

2 листа лаваша

8 ломтиков ветчины

1 помидор

150 г сыра

Майонез

Любимая зелень (салат, укроп, петрушка)

Как готовить:

Подготовка лаваша

Разложите лист на столе и слегка смажьте майонезом. Это поможет скрепить начинку. Зелень

Выложите листья салата и другую зелень по вкусу. Это добавит свежести и хруста. Помидоры

Нарежьте тонкими кружочками и разложите поверх зелени. Они придадут сочность и лёгкую кислинку. Ветчина

Равномерно разложите по всей поверхности. Можно добавить немного соуса, если хочется более яркого вкуса. Сыр

Посыпьте всё сверху тёртым сыром. Он склеит начинку и добавит сливочный акцент. Скрутите рулет

Аккуратно сверните лаваш в рулет — не слишком туго, но и не слишком слабо, чтобы начинка не вываливалась. Нарежьте

Разрежьте рулет на части — удобно подавать и есть.

Советы:

Подавайте как в холодном виде, так и обжарив до румяной корочки — получится вкусно в любом случае.

Можно менять начинку: добавить огурец, болгарский перец, заменить ветчину на курицу или копчёную рыбу.

Отлично хранится в холодильнике и легко берётся с собой.

Простой рецепт, а результат — как из кафе, пишет pogovorim.by.