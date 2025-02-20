Гости обалдеют от этой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Масленица — время теплых встреч и традиционных угощений. Среди всех блюд особое место занимают тонкие старорусские блины. Эти ароматные, почти прозрачные лакомства не только радуют вкусом, но и собирают вокруг стола всю семью.

Представляем вам простой рецепт, который превратит приготовление блинов в истинное удовольствие и сделает ваш праздник незабываемым.

Необходимые ингредиенты:

Молоко — 1 литр для нежности теста

Яйца — 4 штуки для воздушности

Сахар — 3 столовые ложки добавят сладости

Соль — 1 чайная ложка для баланса вкуса

Растительное масло — 2 столовые ложки для эластичности теста

Мука — около 250 граммов для консистенции

Для жарки — растительное масло

Приготовление шедевра:

Замес теста:

Смешайте в глубокой миске яйца, сахар и соль до однородности.Постепенно вводите муку, чередуя с молоком, чтобы избежать образования комков.Добавьте растительное масло, что поможет блинам легко скользить по сковороде.

Техника выпекания:

Разогрейте сковороду, легко смазанную маслом, до средней температуры.Влейте тонкую струю теста, распределяя его по дну сковороды круговым движением.Обжаривайте каждую сторону до золотистого цвета, затем осторожно переверните на другую сторону.

Подача к столу:

Подавайте блины горячими, украшая их медом, сметаной или домашним вареньем.

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