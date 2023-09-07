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Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что?»

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что?»

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В России появились сообщения о повестках, которые предупреждают военнообязанных об ответственности за неявку в военный комиссариат. В частности, пишет "Фонтанка", подобные повестки получают петербуржцы. Отмечается, что в них говорится о том, что срок службы в армии сейчас составляет 12 месяцев, но в перспективе может быть увеличен.

В военкомате в Петербурге изданию ответили, что получатели все не так поняли. В документе говорится не про увеличение срока службы, а о повышении призывного возраста.

Также в военных ведомствах напоминают, что не стоит верить ложному якобы указу Шойгу о новой мобилизации с 11 сентября. На эти слухи уже отреагировал руководитель оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов.

Он еще раз отметил, что мобилизация не нужна, хватает контрактников.

А его коллега Андрей Гурулев отметил, что никакая мобилизация не обсуждается и на повестке вообще не стоит.

"Есть второй момент: давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда одномоментно оборонно-промышленный комплекс столько не даст", — объяснил Гурулев.

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