Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что?»

В России появились сообщения о повестках, которые предупреждают военнообязанных об ответственности за неявку в военный комиссариат. В частности, пишет "Фонтанка", подобные повестки получают петербуржцы. Отмечается, что в них говорится о том, что срок службы в армии сейчас составляет 12 месяцев, но в перспективе может быть увеличен.

В военкомате в Петербурге изданию ответили, что получатели все не так поняли. В документе говорится не про увеличение срока службы, а о повышении призывного возраста.

Также в военных ведомствах напоминают, что не стоит верить ложному якобы указу Шойгу о новой мобилизации с 11 сентября. На эти слухи уже отреагировал руководитель оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов.

Он еще раз отметил, что мобилизация не нужна, хватает контрактников.

А его коллега Андрей Гурулев отметил, что никакая мобилизация не обсуждается и на повестке вообще не стоит.