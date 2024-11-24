Фигуристка Тутберидзе разрыдалась прямо на льду. Что случилось с чемпионкой?

Второй день Гран-При России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге ознаменовался серьезным испытанием для Софьи Акатьевой, чемпионки России 2023 года. После тяжелого периода восстановления из-за двух стрессовых переломов и пропущенного сезона, Софья вернулась на лед с амбицией вновь покорить четверной прыжок — элемент, который оставался непокоренным на предыдущем этапе в Красноярске.

Непростое возвращение

С началом проката в Санкт-Петербурге Софья Акатьева обнадежила зрителей, возглавив список после короткой программы с впечатляющим счетом в 75 баллов. Однако в произвольной программе попытка выполнить четверной тулуп привела к падению, что значительно осложнило остальное выступление. Следующие элементы, включая тройной лутц и сложную комбинацию прыжков, были выполнены с ошибками, что в итоге отбросило Софью на пятое место.

Эмоциональный всплеск

Завершив выступление, Акатьева не смогла сдержать слез — разочарование от неудачного проката было слишком велико. Этот момент стал отражением давления, которое испытывают спортсмены на таком уровне соревнований, особенно возвращаясь после травм.

Триумф на фоне болезни

Неожиданным поворотом событий стала победа Алины Горбачёвой, которая, несмотря на недавнее заболевание и неполное восстановление, исполнила чистый четверной сальхов. Это стало решающим фактором ее успеха. Вероника Яметова и Софья Важнова заняли второе и третье места, подтвердив высокий уровень подготовки.

Взгляд в будущее

Завершение серии Гран-при дает фигуристам три недели на подготовку к чемпионату России, который пройдет в Омске. Это время будет крайне важно для всех участников, особенно для Софьи Акатьевой, которой предстоит восстановить уверенность и технику для достижения новых высот.

Заключение

Санкт-Петербургский этап Гран-При стал напоминанием о непредсказуемости спорта и о том, как важно сохранять силу духа даже в лице неудач. Пока звезды катания готовятся к следующим вызовам, фанаты с нетерпением ждут возможности увидеть новые триумфы и, возможно, успешное возвращение Софьи Акатьевой к форме чемпионки, пишет news.sportbox.ru.