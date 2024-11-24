Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Фигуристка Тутберидзе разрыдалась прямо на льду. Что случилось с чемпионкой?

Второй день Гран-При России по фигурному катани...

rutube.ru

Подписаться в Telegram

Второй день Гран-При России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге ознаменовался серьезным испытанием для Софьи Акатьевой, чемпионки России 2023 года. После тяжелого периода восстановления из-за двух стрессовых переломов и пропущенного сезона, Софья вернулась на лед с амбицией вновь покорить четверной прыжок — элемент, который оставался непокоренным на предыдущем этапе в Красноярске.

Непростое возвращение

С началом проката в Санкт-Петербурге Софья Акатьева обнадежила зрителей, возглавив список после короткой программы с впечатляющим счетом в 75 баллов. Однако в произвольной программе попытка выполнить четверной тулуп привела к падению, что значительно осложнило остальное выступление. Следующие элементы, включая тройной лутц и сложную комбинацию прыжков, были выполнены с ошибками, что в итоге отбросило Софью на пятое место.

Эмоциональный всплеск

Завершив выступление, Акатьева не смогла сдержать слез — разочарование от неудачного проката было слишком велико. Этот момент стал отражением давления, которое испытывают спортсмены на таком уровне соревнований, особенно возвращаясь после травм.

Триумф на фоне болезни

Неожиданным поворотом событий стала победа Алины Горбачёвой, которая, несмотря на недавнее заболевание и неполное восстановление, исполнила чистый четверной сальхов. Это стало решающим фактором ее успеха. Вероника Яметова и Софья Важнова заняли второе и третье места, подтвердив высокий уровень подготовки.

Взгляд в будущее

Завершение серии Гран-при дает фигуристам три недели на подготовку к чемпионату России, который пройдет в Омске. Это время будет крайне важно для всех участников, особенно для Софьи Акатьевой, которой предстоит восстановить уверенность и технику для достижения новых высот.

Заключение

Санкт-Петербургский этап Гран-При стал напоминанием о непредсказуемости спорта и о том, как важно сохранять силу духа даже в лице неудач. Пока звезды катания готовятся к следующим вызовам, фанаты с нетерпением ждут возможности увидеть новые триумфы и, возможно, успешное возвращение Софьи Акатьевой к форме чемпионки, пишет news.sportbox.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

Новости Татарстана

12 часов назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

москва компания по очистке холодильника от плесени

Новости Татарстана

15 часов назад

Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

детский массаж живота в Москве

Новости Казани

день назад

Появились подробности смертельного ДТП в Казани, где раздавили лежащего человека

Новости Казани

16 часов назад

Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ

Новости Казани

день назад

БИЗНЕС Online: в Казани могут построить еще 3 платные дороги

Новости Татарстана

11 часов назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет
Новости Татарстана
день назад

На благоустройство 675 территорий в Татарстане потратят 10 млрд рублей

Раис Минниханов заявил, что работы планируется ...

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане выделят 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году

Новости Казани

6 часов назад

Глава МИД Ирана контралирует ситуацию с иранскими студентами в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Казани

9 часов назад

23 ноября на территории Казани произошло 139 ДТП
МВД РТ опровергло информацию о стрельбе в посел...
Новости Казани
15 часов назад

МВД РТ опровергло информацию о стрельбе в поселке Мирный в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане сохранится аномальное тепло до середины следующей недели

Новости Казани

11 часов назад

«Динамо-Ак Барс» выиграло первый кубковый полуфинал в Калининграде

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани начнут выдавать визы в Китай
ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых ...
Важное в РТ
5 дней назад

ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых офисов